10:56 (мск), источник: © РИА Новости
«Энергоатом» заявил, что все энергоблоки ЗАЭС отключили от сети
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Все энергоблоки Запорожской АЭС отключены от энергосети, сообщила компания-оператор украинских станций «Энергоатом».
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«По состоянию на 9:00 26 августа 2022 года все энергоблоки Запорожской АЭС отключены от энергосети», — говорится в ее сообщении в Telegram.
Потребности станции в электричестве сейчас обеспечиваются по линии из энергосистемы Украины.
В компании добавили, что возможно подключение к сети еще двух энергоблоков.
В ближайшие дни на АЭС ожидается визит миссии МАГАТЭ во главе с директором организации Рафаэлем Гросси.
Глава сформированной после начала российской военной операции администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в результате удара со стороны вооруженных формирований Украины по линиям электропередачи в районе Запорожской АЭС произошло возгорание территории охранной зоны ВЛ-750 кВ.
Возгорание вызвало замыкание на линиях электропередачи. Сработала релейная аварийная защита ЗАЭС, два энергоблока были отключены, после чего Запорожская область осталась без электроснабжения, которое впоследствии восстановили.