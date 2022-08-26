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10:56 (мск), источник: © РИА Новости

«Энергоатом» заявил, что все энергоблоки ЗАЭС отключили от сети

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Все энергоблоки Запорожской АЭС отключены от энергосети, сообщила компания-оператор украинских станций «Энергоатом».

Источник: РИА "Новости"

«По состоянию на 9:00 26 августа 2022 года все энергоблоки Запорожской АЭС отключены от энергосети», — говорится в ее сообщении в Telegram.

Потребности станции в электричестве сейчас обеспечиваются по линии из энергосистемы Украины.

В компании добавили, что возможно подключение к сети еще двух энергоблоков.

В ближайшие дни на АЭС ожидается визит миссии МАГАТЭ во главе с директором организации Рафаэлем Гросси.

Глава сформированной после начала российской военной операции администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в результате удара со стороны вооруженных формирований Украины по линиям электропередачи в районе Запорожской АЭС произошло возгорание территории охранной зоны ВЛ-750 кВ.

Возгорание вызвало замыкание на линиях электропередачи. Сработала релейная аварийная защита ЗАЭС, два энергоблока были отключены, после чего Запорожская область осталась без электроснабжения, которое впоследствии восстановили.

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