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11:25 (мск), источник: РБК

В России третьи сутки подряд выявили более 40 тыс. заболевших COVID-19

Заболеваемость COVID-19 в России продолжает расти и постепенно приближается к уровню прошлой зимы.

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Источник: РИА "Новости"

За сутки в России выявлено 46 452 случая инфицирования COVID-19, сообщил оперштаб. Это очередной максимум с марта, заболеваемость растет и держится на отметке выше 40 тыс. зараженных за сутки уже третий день.

Госпитализированы 3912 человек с коронавирусом, накануне в больницы попали 3936 пациентов. За сутки умер 81 человек с COVID-19, накануне скончался 71 заболевший.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире по состоянию на 26 августа достигло 599,38 млн, свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса. С начала пандемии от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 481 тыс. 926 человек.

За все время пандемии COVID-19 в России зафиксировали 19,3 млн случаев заражения и более 383,9 тыс. летальных исходов.

Уровень заболеваемости коронавирусом в России начал повышаться в июле. Роспотребнадзор объяснил это тем, что в стране растет доля новых, более заразных вариантов «омикрона», которые протекают в легкой форме. Ведомство призывало власти регионов рекомендовать жителям носить маски, если недельный показатель заболеваемости превысит 50 на 100 тыс. населения.

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