19:46 (мск), источник: Life.ru
Более 150 человек эвакуировали с горящего рынка в Волжском
153 человека эвакуировали с рынка «Людмила» в городе Волжском Волгоградской области, сообщили в пресс-службе МЧС России.
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«С территории крытого рынка в городе Волжском Волгоградской области эвакуировано 153 человека. Пострадавших нет. Проводится тушение пожара», — уточнили в ведомстве.
При этом в ГУ МЧС по региону уточнили, что пожар на рынке и возгорание в расположенной рядом многоэтажке никак не связаны. Согласно данным спасателей, огонь возник из-за загоревшихся вещей на одном из балконов дома.
Напомним, в городе Волжском Волгоградской области загорелся рынок «Людмила». Площадь возгорания достигла семи тысяч квадратных метров. На месте ЧП слышны взрывы. При этом местные жители решили, что огонь с рынка распространился на многоэтажку. По их словам, пламя сначала перекинулось на балкон одной из квартир девятиэтажки и разошлось дальше.