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15:39 (мск), источник: Газета.Ру

Организатора автопробега элитных машин Алексея Хитрова арестовали на 15 суток

Суд в Москве арестовал организатора элитного автопробега Алексея Хитрова на 15 суток за нарушение общественного порядка, сообщает агентство ТАСС.

Полицейские составили в отношении Алексея Хитрова административный протокол по статье 20.2 «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования», уточняет Telegram-канал 112. Всего по делу проходят еще шестеро организаторов массового мероприятия.

28-летний житель Санкт-Петербурга Алексей Хитров называет себя предпринимателем и инвестором, вместе с братом-близнецом Сергеем он участвует в форумах по блокчейну, криптовалютам и майнингу.

О рейдах ГИБДД на участников автопробега в Москве стало известно утром 28 августа, позже в сети появились фотографии отправленных на штрафстоянку суперкаров и кадры задержания участников ралли.

В СМИ мероприятие окрестили автопробегом «Богатых и успешных», поскольку те обирались размещать наклейки с соответствующей надписью. Участники пробега приехали на спортивных автомобилях, в частности, на Ferrari, Lamborghini и Porsche. Планировалось, что на мероприятие съедутся более 200 владельцев дорогих машин. Участие в элитном ралли в Москве, которое закончилось задержаниями и эвакуацией автомобилей на штрафстоянку, стоило от 40 до 300 тыс. руб.

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