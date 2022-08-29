Организатора автопробега элитных машин Алексея Хитрова арестовали на 15 суток

Полицейские составили в отношении Алексея Хитрова административный протокол по статье 20.2 «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования», уточняет Telegram-канал 112. Всего по делу проходят еще шестеро организаторов массового мероприятия.
28-летний житель Санкт-Петербурга Алексей Хитров называет себя предпринимателем и инвестором, вместе с братом-близнецом Сергеем он участвует в форумах по блокчейну, криптовалютам и майнингу.
О рейдах ГИБДД на участников автопробега в Москве стало известно утром 28 августа, позже в сети появились фотографии отправленных на штрафстоянку суперкаров и кадры задержания участников ралли.
В СМИ мероприятие окрестили автопробегом «Богатых и успешных», поскольку те обирались размещать наклейки с соответствующей надписью. Участники пробега приехали на спортивных автомобилях, в частности, на Ferrari, Lamborghini и Porsche. Планировалось, что на мероприятие съедутся более 200 владельцев дорогих машин. Участие в элитном ралли в Москве, которое закончилось задержаниями и эвакуацией автомобилей на штрафстоянку, стоило от 40 до 300 тыс. руб.