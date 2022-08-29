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21:42 (мск), источник: РБК

Прокурор потребовал признать экстремисткими произведения Oxxxymiron

Прокурор Москвы потребовал признать экстремистскими произведения Мирона Яновича Федорова (Oxxxymiron). Об этом сообщили РБК в пресс-службе Замоскворецкого районного суда Москвы.

Источник: РИА "Новости"

«Иск поступил, сегодня зарегистрирован», — уточнили в суде.

РБК обратился за комментарием к Oxxxymiron, направил запрос в прокуратуру Москвы.

Первым об этом написала «Медиазона» (внесена Минюстом в реестр СМИ-иноагентов), сославшись на картотеку Замоскворецкого районного суда Москвы, куда поступил иск. Как пишет издание, исполняющий обязанности прокурора Москвы Сергей Савенков «в интересах России» потребовал признать экстремистскими опубликованные в интернете произведения.

После начала российской спецоперации на Украину рэпер уехал из страны и устроил благотворительный тур в поддержку пострадавших от военного конфликта.

В декабре 2021 года председатель СК Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению изучить обращение инициативной группы о проверке деятельности рэпера Oxxxymiron (Мирон Федоров), а также рэпера Noize MC (Иван Алексеев).

«Инициаторы обращения отмечают, что в своем творчестве эти исполнители пропагандируют негативное отношение к сотрудникам правоохранительных органов, также усмотрены попытки реабилитации нацизма и экстремистской деятельности», — говорилось в сообщении.

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