Пентагон допускает, что ВСУ ведут обстрел территории близ Запорожской АЭС

Как отмечает издание, в связи с неоднократными заявлениями России о том, что Украина на самом деле обстреливает ЗАЭС, американский военный чиновник не исключил, что ВСУ ведут огонь вблизи этой станции. «Я думаю, что есть вероятность того, что это так», — приводит издание слова представителя американского оборонного ведомства. Он добавил, что «во многих случаях это ответный огонь».
По версии представителя Пентагона, «Украина очень хорошо осведомлена о потенциальных последствиях удара по атомной электростанции и она делает все возможное, чтобы этого не произошло». «Они вели с нами консультации по этому поводу», — сказал он.
Запорожская АЭС, расположенная в Энергодаре, находится под контролем российских войск. Как заявляли в Минобороны РФ, в последние дни украинские силы нанесли несколько ударов по территории станции, используя, в частности, беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня. В большинстве случаев атаки отражают системы противовоздушной обороны, однако фиксируются попадания снарядов в объекты инфраструктуры и район хранилища ядерных отходов, что представляет угрозу утечки радиации.