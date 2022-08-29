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23:13 (мск), источник: ТАСС

Пентагон допускает, что ВСУ ведут обстрел территории близ Запорожской АЭС

ВАШИНГТОН, 29 августа. /ТАСС/. Министерство обороны США в понедельник не исключило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут огонь близ территории Запорожской АЭС (ЗАЭС). На брифинге представитель Пентагона высокого ранга допустил, что украинская сторона обстреливает окрестности станции. Его слова приводит журнал U.S. News & World Report.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

Как отмечает издание, в связи с неоднократными заявлениями России о том, что Украина на самом деле обстреливает ЗАЭС, американский военный чиновник не исключил, что ВСУ ведут огонь вблизи этой станции. «Я думаю, что есть вероятность того, что это так», — приводит издание слова представителя американского оборонного ведомства. Он добавил, что «во многих случаях это ответный огонь».

По версии представителя Пентагона, «Украина очень хорошо осведомлена о потенциальных последствиях удара по атомной электростанции и она делает все возможное, чтобы этого не произошло». «Они вели с нами консультации по этому поводу», — сказал он.

Запорожская АЭС, расположенная в Энергодаре, находится под контролем российских войск. Как заявляли в Минобороны РФ, в последние дни украинские силы нанесли несколько ударов по территории станции, используя, в частности, беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня. В большинстве случаев атаки отражают системы противовоздушной обороны, однако фиксируются попадания снарядов в объекты инфраструктуры и район хранилища ядерных отходов, что представляет угрозу утечки радиации.

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