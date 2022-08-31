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07:36 (мск), источник: Известия

ВМС США пресекли попытку захвата Ираном надводного аппарата в Персидском заливе

Военно-морские силы (ВМС) США воспрепятствовали попытке иранского корабля Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) захватить американский безэкипажный надводный аппарат в Персидском заливе. Об этом сообщили 30 августа в Пентагоне.

Источник: AP 2022

Как уточнила пресс-служба военного ведомства, речь идет об аппарате Saildrone Explorer, который оснащен «сенсорами, радарами и камерами для навигации и сбора данных».

«Эти устройства доступны на коммерческом рынке и не хранят чувствительную с точки зрения национальной безопасности или секретную информацию», — заверили в пресс-службе Пентагона.

Согласно заявлению военного ведомства, в результате предпринятых ВМС США ответных действий судно КСИР отсоединило буксировочные тросы от надводного аппарата и покинуло район спустя примерно четыре часа после инцидента. Он произошел накануне, 29 августа, около 23:00 по местному времени.

24 августа сообщалось, что Иран согласен пойти на ряд уступок для заключения ядерной сделки. Как сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности США Джон Кирби, «на данный момент США ближе к соглашению, чем пару недель назад».

19 августа CNN сообщил, что Иран отказался от требования исключить Корпус стражей исламской революции из списка террористических организаций в США в рамках переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Именно это требование иранской стороны было камнем преткновения в усилиях по восстановлению ядерной сделки.

СВПД заключили в 2015 году. Он предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. Однако в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из него и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран постепенно начал отказываться от своих обязательств в рамках договора.

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