Российские «Терминаторы» выдерживают попадание «Джавелина», заявил источник

«Опыт боевых действий показывает, что БМПТ “Терминатор” за счет повышенной защиты выдерживает попадание ПТРК “Джавелин”, а также других противотанковых комплексов и гранатометов производство НАТО. После этих эпизодов машине требовался незначительный ремонт в полевых условиях, боеспособность восстанавливалась полностью», — рассказал собеседник агентства.
Как сообщил ранее РИА Новости другой источник, «Терминаторы» показали высокую боевую устойчивость, эффективность и живучесть в спецоперации на Украине за счет многоканального комплекса вооружения и усиленной защиты.
Разработанные концерном «Уралвагонзавод» БМПТ «Терминатор» поступили на вооружение в России в 2018 году. Каждая машина оснащена двумя 30-миллиметровыми пушками 2А42, четырьмя пусковыми установками управляемых ракет 9М120−1 типа «Атака» с лазерной системой наведения, двумя гранатометами АГС-17 и 7,62-миллиметрового модернизированного танкового пулемета Калашникова.
Первый контракт на поставку «Терминаторов» в российскую армию подписали на форуме «Армия-2017». Как отмечал в феврале прошлого года главный конструктор компании-разработчика машины УКБТМ Андрей Терликов, в течение 2021 года Минобороны должно было определиться с решением о серийных закупках БМПТ. Официально о таких решениях до сегодняшнего дня не говорилось.
Точное количество БМПТ в российской армии неизвестно. В ноябре 2021 года сообщалось, что девять таких машин к 1 декабря поступят в штат одного из танковых полков Центрального военного округа. По данным открытых источников, всего российской армии передали десять таких БМПТ.