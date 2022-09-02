Мэр Снигиревки рассказал о переполненных моргах в Николаеве

«Все морги забиты. Сейчас огромные проблемы испытывают с донорской кровью, с чистой водой и с обеспечением этих раненых, которые поступили в Николаев», — добавил Барбашов.
Он подчеркнул, что попытка наступления была и в районе Снигиревки.
«Эта атака, по всей видимости, имела отвлекающий характер, основной удар был нанесен немного севернее. Ну, и на нескольких участках ВСУ предприняли атакующие действия, соответственно, снигиревское направление оказалось не главным. Последствия этих атак оказались очень тяжелыми для ВСУ. Насколько мне известно, в госпиталь МВД в Николаеве было доставлено около 400 раненых, такая же ситуация в БСМП (больнице скорой медицинской помощи — Прим. ред.). И всего в различные госпитали и больницы Николаева доставлены более двух тысяч раненых», — уточнил мэр.
Он пояснил, что получил данные непосредственно из Николаева от источников, знакомых с ситуацией в медучреждениях.
Ранее Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы отбили начатое по указанию Владимира Зеленского наступление на юге Украины, более двух тысяч военнослужащих ВСУ погибли.
Российские войска установили контроль над частью Николаевской области, в том числе освобожден Снигиревский район. Взятые под контроль российских сил населенные пункты региона переданы в подчинение администрации Херсонской области. Как сообщал РИА Новости замглавы Херсонской обладминистрации Кирилл Стремоусов, людям помогают с выплатами пособий и пенсий.