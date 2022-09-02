Украинские военные оставили позиции возле Авдеевки и Опытного

«В связи с большими потерями личный состав подразделений 110-й механизированной бригады, занимавший позиции в районах населенных пунктов Авдеевка и Опытное Донецкой Народной Республики, отказался от выполнения боевых задач и оставил позиции», — указывается в сводке военного ведомства.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу, выступая на селекторном совещании, заявил, что российским войскам при поддержке сил ДНР и ЛНР удалось взломать оборону ВСУ в Донбассе за последние две недели. Отдельно он отметил взятие населенного пункта Пески, где располагалось большое количество войск противника.
Глава военного ведомства также добавил, что за август удалось уничтожить 174 штаба управления бригадного и батальонного звеньев ВСУ и более 600 единиц тяжелого вооружения и артиллерийских систем — преимущественно западного производства.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.