Минобороны озвучило потери ВСУ при попытках контрнаступления

По словам Конашенкова, ВСУ потеряли 11 танков, 17 боевых машин пехоты (БМП) и 10 других боевых бронированных машин. Также он отчитался об уничтожении российскими войсками пяти пикапов ВСУ с крупнокалиберными пулеметами и одного штурмовика Су-25 воздушных сил Украины.
Представитель оборонного ведомства добавил, что удары по ВСУ наносят воздушно-космические силы России, ракетные войска и артиллерия. Всего по состоянию на 4 сентября российские войска уничтожили 372 зенитных ракетных комплекса, 4804 танка, 824 боевые машины реактивных систем залпового огня и 3367 орудий полевой артиллерии и минометов ВСУ.
31 августа Минобороны заявляло, что за двое суток начатого Киевом контрнаступления Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли убитыми более 1700 бойцов.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу назвал целью наступления Киева создать иллюзию способности Украины противостоять России.