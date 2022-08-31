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13:46 (мск), источник: © РИА Новости

Российские войска пресекли попытку ВСУ возобновить наступление

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Новая попытка режима Владимира Зеленского возобновить наступательные действия на Николаево-Криворожском и других направлениях провалилась, сообщили в Минобороны России.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«В ходе безуспешных атак населенных пунктов Архангельское, Ольгино и Терновые Поды противник понес значительные потери и был отброшен российскими войсками», — сказали в ведомстве.

Там также рассказали о потерях украинской стороны из-за попытки контрнаступления в минувшие два дня:

—более 1700 военных убитыми;
—два Су-25;
—Су-24;
—МиГ-29;
—три вертолета Ми-8;
—63 танка;
—59 БМП;
—48 других бронированных машин;
—14 пикапов с крупнокалиберными пулеметами.

Для деблокирования подразделений украинских войск через реку Ингулец было переправлено 12 танков, поставленных киевскому режиму Польшей.

«Мощным огневым воздействием российских войск часть танков была уничтожена. Несколько танков в ходе беспорядочного отхода подорвались на своем минном поле. Только пять украинских танков смогли вырваться обратно, вглубь подконтрольной ВСУ территории», — рассказали в Минобороны.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

Во время спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет удалось разблокировать Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.

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