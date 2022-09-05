Число погибших при восхождении на Ключевской вулкан выросло до восьми

Группа туристов, совершавшая с 30 августа восхождение на сопку с двумя гидами — всего 12 человек, — обратилась к спасателям в субботу. По предварительной информации, пять человек погибли при падении с высоты, один турист пострадал, он был без сознания. Один гид сломал ногу. В воскресенье в краевом правительстве сообщили РИА Новости о смерти шестого члена группы. Возбуждено уголовное дело.
«Да, есть такая информация, поступила с вулкана, что двое скончались», — сказал Василевский.
Он добавил, что на месте происшествия сохраняется плохая погода. Очередную попытку вылететь спасатели совершат в 10.30 (1.30 мск) по местному времени. Предыдущая попытка добраться до туристов потерпела неудачу из-за плохой погоды.
Вулкан Ключевская сопка — самый высокий действующий вулкан Евразии, его абсолютная высота около 4750 метров. Отмечается, что на вулкане сейчас сильная облачность, температура ночью опускается до минус 14 градусов. Сила ветра — до 15 метров в секунду, на высоте идет снег.