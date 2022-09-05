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16:22 (мск), источник: Коммерсантъ

Ивана Сафронова приговорили к 22 годам колонии строгого режима

Мосгорсуд приговорил советника главы «Роскосмоса», бывшего корреспондента «Ъ» и «Ведомостей» Ивана Сафронова к 22 годам колонии строгого режима по двум эпизодам дела о госизмене (ст. 275 УК РФ) и штрафу в 500 тыс. руб. Также суд постановил ограничить его свободу на два года, то есть в этот период Ивану Сафронову будет запрещено выезжать из региона и он будет обязан регулярно отмечаться во ФСИН. Обвинение просило приговорить его к 24 годам колонии строгого режима. Иван Сафронов не признал вину.

Источник: РИА "Новости"

Пришедшие на приговор близкие бывшего корреспондента встретили вердикт суда криками: «Ваня, мы тебя любим!», «Свободу!» и «Ваня, это не надолго». Сам Иван Сафронов только пожал плечами. Когда его выводили из зала он успел сказать пришедшим на оглашения приговора друзьям и родным: «Я вас люблю».

Как пишет ТАСС со ссылкой на органы юстиции, Иван Сафронов может рассчитывать на условно-досрочное освобождение через 14 лет.

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Иван Сафронов был задержан и арестован 7 июля 2020 года. Следствие обвиняет его в двух эпизодах сотрудничества с чешской и германской разведывательными структурами. Защита настаивала, что даже свидетели обвинения подтвердили на допросах, что никакой измены не было, а Сафронов, не имевший доступа к гостайне, занимался исключительно журналистикой.

Адвокат обвиняемого Евгений Смирнов рассказывал, что в перерыве прошлого заседания суда одна из гособвинителей Эльвира Зотчик предложила Сафронову признать вину в обмен на 12-летнее заключение, однако тот отказался. Иван Сафронов вину не признал и в своем последнем слове заявил, что дело в отношении него связано с его журналистской деятельностью.

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