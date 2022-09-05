16:22 (мск), источник: Коммерсантъ
Ивана Сафронова приговорили к 22 годам колонии строгого режима
Мосгорсуд приговорил советника главы «Роскосмоса», бывшего корреспондента «Ъ» и «Ведомостей» Ивана Сафронова к 22 годам колонии строгого режима по двум эпизодам дела о госизмене (ст. 275 УК РФ) и штрафу в 500 тыс. руб. Также суд постановил ограничить его свободу на два года, то есть в этот период Ивану Сафронову будет запрещено выезжать из региона и он будет обязан регулярно отмечаться во ФСИН. Обвинение просило приговорить его к 24 годам колонии строгого режима. Иван Сафронов не признал вину.