Боевики ИГ взяли на себя ответственность за взрыв у посольства России в Кабуле

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление боевиков в Telegram.
Кроме того, ИГ опубликовало фотографию человека, который, как они утверждают, совершил теракт, приведя в действие бомбу у здания дипмиссии.
Ранее министр иностранных дел во временном правительстве талибов (члены «Талибана», запрещенной в РФ террористической организации) Амир Хан Моттаки в ходе телефонного разговора с главой МИД России Сергеем Лавровым пообещал провести расследование теракта.
Взрыв у посольства РФ в Кабуле произошел утром 5 сентября. В результате атаки погибли два сотрудника дипмиссии, пострадавшие есть и среди граждан Афганистана.