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21:08 (мск), источник: Lenta.Ru

Боевики ИГ взяли на себя ответственность за взрыв у посольства России в Кабуле

«Исламское государство» (запрещено в РФ) взяло на себя ответственность за взрыв, произошедший у посольства России в столице Афганистана Кабуле.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление боевиков в Telegram.

Кроме того, ИГ опубликовало фотографию человека, который, как они утверждают, совершил теракт, приведя в действие бомбу у здания дипмиссии.

Ранее министр иностранных дел во временном правительстве талибов (члены «Талибана», запрещенной в РФ террористической организации) Амир Хан Моттаки в ходе телефонного разговора с главой МИД России Сергеем Лавровым пообещал провести расследование теракта.

Взрыв у посольства РФ в Кабуле произошел утром 5 сентября. В результате атаки погибли два сотрудника дипмиссии, пострадавшие есть и среди граждан Афганистана.

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