«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 07.45 (совпадает с мск) — населенный пункт Орловка — город Донецк (Киевский, Куйбышевский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 мм. 08.00 — населенный пункт Первомайское — город Донецк (Киевский р-н): выпущено восемь снаряда калибром 155 мм», — говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Ведомство также уточнило, что в 20.08 вторника украинские войска выпустили по Калининскому району Донецка четыре снаряда калибром 155 миллиметров.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион «Донбасс Арена». Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка «Богдана». Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.