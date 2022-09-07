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10:28 (мск), источник: © РИА Новости

Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

ДОНЕЦК, 7 сен — РИА Новости. Украинские войска за 15 минут обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив 14 снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 07.45 (совпадает с мск) — населенный пункт Орловка — город Донецк (Киевский, Куйбышевский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 мм. 08.00 — населенный пункт Первомайское — город Донецк (Киевский р-н): выпущено восемь снаряда калибром 155 мм», — говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

Ведомство также уточнило, что в 20.08 вторника украинские войска выпустили по Калининскому району Донецка четыре снаряда калибром 155 миллиметров.

Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион «Донбасс Арена». Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.

Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка «Богдана». Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

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