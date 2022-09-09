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15:40 (мск), источник: Известия

Минобороны сообщило о поражении нескольких бригад ВСУ

Украинские 46-я аэромобильная и 61-я пехотная егерьская бригады, а также 35-я бригада морской пехоты потерпели поражение в Николаевской и Херсонской областях. Об этом сообщил 9 сентября на брифинге официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Спецоперация на Украине
Источник: Известия

Он отметил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли несколько неудачных попыток атак на Николаево-Криворожском направлении, где понесли потери и отступили.

«Нанесено поражение живой силе и военной технике 46-й аэромобильной бригады, 35-й бригады морской пехоты и 61-й пехотной егерьской бригады в районах населенных пунктов Безыменное, Новогригорьевка Николаевской области и Сухой Ставок Херсонской области», — указал генерал-лейтенант.

Конашенков рассказал, что за сутки на этом направлении ВСУ потеряли более 270 военнослужащих, 3 танка, 4 боевых машины пехоты, 2 пикапа с крупнокалиберными пулеметами и 7 других бронированных машин.

Между тем, по информации Конашенкова от 7 сентября, еще несколько дней назад ВСУ за сутки ни разу не атаковали на Николаево-Криворожском направлении. Накануне он также отмечал, что ВСУ не вели наступательных действий на этом направлении по причине больших потерь среди военнослужащих.

31 августа представитель Минобороны сообщил о потерях более 1,2 тыс. личного состава ВСУ в результате попытки их контрнаступления на Николаевско-Криворожском и других направлениях.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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