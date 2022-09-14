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11:47 (мск), источник: © РИА Новости

Многие жители Харьковской области не смогли эвакуироваться из региона

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Многим жителям Харьковской области не удалось эвакуироваться из-за отсутствия связи, сообщил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Ситуация (в Харьковский области — ред.) остается напряженной, она не меняется с момента наступления вооруженных сил Украины. Очень много людей смогли покинуть, но много населения осталось. И мы не понимаем, что их ждет. Но думаю, что ничего хорошего… Это касается всех людей, у которых не получилось уехать. Не успели выехать из-за того, что отсутствовали коммуникации, не было связи. До людей было тяжело доносить информацию, что необходимо покинуть территорию», — сказал Ганчев в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее глава освобожденных территорий Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что власти начали эвакуацию населения из Купянска, Изюма, Шевченково и Балаклеи. В Министерстве обороны РФ сообщили 12 сентября, что войска из Балаклеи и Изюма перегруппированы на донецкое направление для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса.

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