Многие жители Харьковской области не смогли эвакуироваться из региона

«Ситуация (в Харьковский области — ред.) остается напряженной, она не меняется с момента наступления вооруженных сил Украины. Очень много людей смогли покинуть, но много населения осталось. И мы не понимаем, что их ждет. Но думаю, что ничего хорошего… Это касается всех людей, у которых не получилось уехать. Не успели выехать из-за того, что отсутствовали коммуникации, не было связи. До людей было тяжело доносить информацию, что необходимо покинуть территорию», — сказал Ганчев в эфире телеканала «Россия 24».
Ранее глава освобожденных территорий Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что власти начали эвакуацию населения из Купянска, Изюма, Шевченково и Балаклеи. В Министерстве обороны РФ сообщили 12 сентября, что войска из Балаклеи и Изюма перегруппированы на донецкое направление для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса.