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06:12 (мск), источник: Коммерсантъ

Сотрудник ФСБ уволен за покровительство авторитету

После внутренней проверки из УФСБ по Свердловской области уволен оперативник Александр Кетов. Поводом стала публикация в СМИ, в которой утверждалось, что он помогал криминальному авторитету Марселю Гасанову скрываться от правоохранительных органов. В результате проверки выяснилось, что Александр Кетов мог покровительствовать торговцам нелегального алкоголя, в том числе фигурантам дела о массовом отравлении спиртом, в результате которого погибли 44 человека.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Сотрудника ФСБ Александра Кетова уволили со службы по компрометирующим основаниям по итогам внутренней проверки, которую инициировали после публикации портала E1.ru, в которой утверждалось, что силовик покровительствовал криминальному авторитету, уроженцу Дагестана Марселю Гасанову. Об этом «Ъ-Урал» сообщил источник в силовых структурах региона.

Собеседник «Ъ» рассказал, что Александр Кетов неоднократно помогал авторитету Марселю Гасанову, когда у того были проблемы с другими криминальными элементами.

Помимо этого бывший сотрудник ФСБ якобы предупредил Марселя Гасанова о готовящейся спецоперации в ресторане EatMeet в Екатеринбурге в августе 2021 года, когда полиция задержала 30 участников криминальной сходки.

Благодаря этому Гасанов смог скрыться до прибытия СОБРа. Он был объявлен в розыск и задержан в конце октября.

В публикации также говорилось, что благодаря помощи Александра Кетова «бригада Марселя легко захватила бизнес-центр “Манхэттен”». Напомним, в феврале УК «Кировская», которая управляет офисным зданием на улице Мамина-Сибиряка в Екатеринбурге, заявила о попытке рейдерского захвата бизнес-центра. В нем якобы участвовали 30 человек, которые зашли в деловой комплекс, нейтрализовали нескольких сотрудников охранного предприятия и незаконно установили контроль над комнатой охраны и техническими помещениями. При этом УК «Аурус», которая претендует на бизнес-центр, информацию о рейдерском захвате опровергла.

Взамен на покровительство Марсель Гасанов мог стать осведомителем Александра Кетова и давать ему важную информацию о криминальной жизни региона.

При этом не исключено, что силовик мог помогать авторитету и за материальное вознаграждение.

Собеседник «Ъ-Урал» подтвердил эту информацию, а также добавил, что Е1.ru компромат могли «слить» сотрудники полиции, чтобы инициировать проверку в отношении экс-сотрудника ФСБ. Он подчеркнул, что по итогам внутренней проверки, которая проходила в Екатеринбурге, нарушений в работе не выявили, однако позже публикацией про Александра Кетова заинтересовались в главном управлении ФСБ.

В результате проверки также было установлено, что экс-сотрудник ФСБ, который ранее работал в отделе по борьбе с организованной преступностью, оказывал покровительство торговцам нелегальным спиртом.

В частности, он мог помогать поставщикам метилового спирта, от употребления которого в сентябре прошлого года погибли 44 человека. По словам источника «Ъ-Урал», в ближайшее время в отношении Александра Кетова могут возбудить уголовное дело.

Илья Смирнов, Екатеринбург

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