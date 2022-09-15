Сотрудник ФСБ уволен за покровительство авторитету

Сотрудника ФСБ Александра Кетова уволили со службы по компрометирующим основаниям по итогам внутренней проверки, которую инициировали после публикации портала E1.ru, в которой утверждалось, что силовик покровительствовал криминальному авторитету, уроженцу Дагестана Марселю Гасанову. Об этом «Ъ-Урал» сообщил источник в силовых структурах региона.
Собеседник «Ъ» рассказал, что Александр Кетов неоднократно помогал авторитету Марселю Гасанову, когда у того были проблемы с другими криминальными элементами.
Помимо этого бывший сотрудник ФСБ якобы предупредил Марселя Гасанова о готовящейся спецоперации в ресторане EatMeet в Екатеринбурге в августе 2021 года, когда полиция задержала 30 участников криминальной сходки.
В публикации также говорилось, что благодаря помощи Александра Кетова «бригада Марселя легко захватила бизнес-центр “Манхэттен”». Напомним, в феврале УК «Кировская», которая управляет офисным зданием на улице Мамина-Сибиряка в Екатеринбурге, заявила о попытке рейдерского захвата бизнес-центра. В нем якобы участвовали 30 человек, которые зашли в деловой комплекс, нейтрализовали нескольких сотрудников охранного предприятия и незаконно установили контроль над комнатой охраны и техническими помещениями. При этом УК «Аурус», которая претендует на бизнес-центр, информацию о рейдерском захвате опровергла.
При этом не исключено, что силовик мог помогать авторитету и за материальное вознаграждение.
Собеседник «Ъ-Урал» подтвердил эту информацию, а также добавил, что Е1.ru компромат могли «слить» сотрудники полиции, чтобы инициировать проверку в отношении экс-сотрудника ФСБ. Он подчеркнул, что по итогам внутренней проверки, которая проходила в Екатеринбурге, нарушений в работе не выявили, однако позже публикацией про Александра Кетова заинтересовались в главном управлении ФСБ.
В частности, он мог помогать поставщикам метилового спирта, от употребления которого в сентябре прошлого года погибли 44 человека. По словам источника «Ъ-Урал», в ближайшее время в отношении Александра Кетова могут возбудить уголовное дело.
Илья Смирнов, Екатеринбург