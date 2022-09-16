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01:53 (мск), источник: © РИА Новости

Кадыров рассказал о создании подразделения ОМОН «Ахмат-1»

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров, чтобы «госдепу спалось как на иголках», рассказал о создании еще одного подразделения ОМОН «Ахмат-1» с 2 тысячами бойцов.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Чтобы сегодня госдепу спалось как на иголках, расскажу две хорошие новости. Первая: мы создали еще одно подразделение ОМОН “Ахмат-1” с 2 тысячами обученных, идейных и вооруженных до зубов бойцов, которые согреют нациков и натовских наемников свинцовым дождем. Вторая: новое подразделение — это еще не предел. Желающих поставить у себя во дворе трофейный HIMARS хоть отбавляй», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Министерство финансов США в четверг опубликовало санкционный список в связи с событиями на Украине. В него вошли глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, его дочери Айшат, Карина и Табарик Кадыровы, супруга Медни Кадырова, а также Фатима Хазуева и Аминад Ахмадова, которых в минфине США также называют «женами» Кадырова.

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