Власти Херсонской области назвали терактом удар по зданию администрации

«Укротеррористы прислали смертоносный HIMARS в здание администрации Херсонской области. Во время совещания глав администраций городских и муниципальных округов со стороны укробандитов произошел подлый теракт», — написала Губарева.
Ракетный удар ВСУ по центру Херсона произошел утром в пятницу, ракеты попали в здание администрации Херсонской области. По меньшей мере один человек погиб, несколько ранено. Как рассказал журналистам заместитель военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов, удар пришелся по его кабинету.
В результате атаки была ранена начальник департамента труда региона Алла Бархатнова, погиб ее водитель. Жизни Бархатновой, как указала Губарева, ничего не угрожает.
Накануне Стремоусов заявил, что ВСУ предпринимают попытки атаковать Херсонскую область с нескольких направлений, но везде получают жесткий отпор. Они пробуют безуспешно наступать со стороны Киселевки Николаевской области, Давыдова Брода, криворожского направления, а также с моря в районе Кинбурнской косы, но шансов на успех у них нет.
Граничащая с Крымом Херсонская область Украины полностью перешла под контроль российских военных в середине марта. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.