15:29 (мск), источник: Известия
В Мелитополе прогремел взрыв
Взрыв прогремел в Мелитополе в пятницу, 16 сентября. Об этом в своем Telegram-канале сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
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«В Мелитополе громко! В городе была серия взрывов. Слышна работа ПВО», — написал Рогов, пообещав сообщить подробности позднее.
В свою очередь в Telegram-канале администрации Мелитополя в то же время появилось сообщение, что над городом работала система ПВО и просьба жителей сохранять спокойствие.
«Городу ничего не угрожает», — добавили в администрации.
Ранее в пятницу стало известно, что замначальника главного управления национальной полиции Запорожской области при киевском режиме Александр Панченко обращался с просьбой о передаче координат зданий новой администрации и российских военных для проведения терактов.
Как заявил бывший сотрудник уголовного розыска полиции Мелитополя Сергей Туревский, Панченко уволили без выходного пособия после отказа в такой просьбе, как и других его сослуживцев.
Также в этот день несколько взрывов прогремело в Херсоне. Как сообщила корреспондент «Известий» Наталия Графчикова, в городе было слышно минимум три прилета. В результате обстрела по меньшей мере один человек погиб и еще один ранен.
15 сентября в Мелитополе также прогремело несколько мощных взрывов.
До этого, 7 сентября, у штаба общественного движения «Мы вместе с Россией» в Мелитополе также произошел взрыв, совершенный боевиками вооруженных формирований Украины. В результате инцидента никто не пострадал.
Часть Запорожской области перешла под контроль российских военных в ходе спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение о проведении специальной операции было принято на фоне обострения обстановки после обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.