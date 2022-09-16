Херсонская область полностью находится под контролем союзных сил

«Все под контролем, Кисилевка находится на тех же позициях, Давыдов Брод на сегодня также находится под контролем Министерства обороны России. Все территории, которые были еще вчера или позавчера, мы говорим о Херсонской области, находятся под контролем российской армии», — уточнил он.
Чиновник также подчеркнул, что сообщения украинских СМИ не соответствуют действительности.
«Бериславский район, Великая Александровка находятся на своих позициях. Завтра дадим информацию по Давыдову броду, где добивают все те украинские части, которые перебрались на левый берег Днепра», — добавил Стремоусов.
Накануне член Херсонской ВГА сообщил, что ВСУ пробуют атаковать область с нескольких направлений, но российские войска успешно подавляют эти попытки.
С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Вадимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской и всю Херсонскую область. Там сформировали новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Местные власти объявили о планах войти в состав России.