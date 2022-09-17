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07:27 (мск), источник: Коммерсантъ

Киргизия обвинила Таджикистан в обстреле из минометов

Киргизия заявила о нарушении договоренностей о прекращении огня со стороны Таджикистана. Утверждается, что произошел минометный обстрел населенного пункта Паскы Арык Баткенского района.

Источник: РИА "Новости"

«Нарушив ранее достигнутые договоренности, начиная с 8:50 до 8:55, таджикская сторона обстреляла из минометов населенный пункт Паскы Арык Баткенского района», — говорится в сообщении пограничной службы Киргизии в Telegram.

Отмечается, что пограничная служба Киргизии «принимает меры по стабилизации сложившейся обстановки».

Столкновения по всему периметру киргизско-таджикской государственной границы в Баткенском и Лейлекском районах Баткенской области начались 14 сентября. Стороны обвиняют друг друга в обострении ситуации. Несколько раз сообщалось, что стороны согласились на прекращение огня, но после этого приходили сообщения о нарушении договоренностей. Со стороны Киргизии погибли не меньше 24 человек, 87 пострадали. Таджикистан официально не сообщал число погибших и пострадавших.

Леонид Уварчев

Следите за развитием темы Приграничный конфликт Киргизии и Таджикистана
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