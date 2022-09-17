Киргизия обвинила Таджикистан в обстреле из минометов

«Нарушив ранее достигнутые договоренности, начиная с 8:50 до 8:55, таджикская сторона обстреляла из минометов населенный пункт Паскы Арык Баткенского района», — говорится в сообщении пограничной службы Киргизии в Telegram.
Отмечается, что пограничная служба Киргизии «принимает меры по стабилизации сложившейся обстановки».
Столкновения по всему периметру киргизско-таджикской государственной границы в Баткенском и Лейлекском районах Баткенской области начались 14 сентября. Стороны обвиняют друг друга в обострении ситуации. Несколько раз сообщалось, что стороны согласились на прекращение огня, но после этого приходили сообщения о нарушении договоренностей. Со стороны Киргизии погибли не меньше 24 человек, 87 пострадали. Таджикистан официально не сообщал число погибших и пострадавших.