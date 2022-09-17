15:10 (мск), источник: РБК
Мэр Донецка сообщил о четырех погибших при обстреле возле театра
При обстреле Ворошиловского района Донецка обнаружены осколки от снарядов гаубицы CAESAR французского производства, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
«Уже известно о четырех погибших», — написал он.
Кулемзин также рассказал, что в районе, где шел обстрел, обнаружены осколки от снарядов гаубицы CAESAR французского производства.
Мэр Донецка также сообщил, что обстрелы начались в Кировском и Куйбышевском районах города. Со ссылкой на Совместный центр контроля и координации (СЦКК) он написал, что было выпущено шесть снарядов из города Красногоровка.
Штаб территориальной обороны ДНР в своем телеграм-канале сообщил, что в результате обстрела ВСУ в Ворошиловском районе Донецка погибли два человека на улице Артема погибли два человека, находившиеся в «Газели». На бульваре Пушкина погиб мужчина и получила ранение девушка, отмечается в сообщении.
Утром 17 августа в управлении МВД по Мелитополю рассказали о подрыве опор линии электропередач (ЛЭП) в городе, а также об обстреле ж/д-станции Низяны, несколько объектов которой получили повреждения. Член главного совета Запорожской военно-гражданской администрации (ВГА) позже описал повреждения ЛЭП как «некритичные», обрыва не произошло.
16 сентября ВСУ обстреляли администрацию Херсонской ВГА в Херсоне ракетами HIMARS, заявляли местные власти. Несколько ракет попало в кабинет замглавы администрации Кирилла Стремоусова, как он сам сообщил. В результате обстрела погиб мужчина, ранение получила сотрудница администрации.
В тот же день взрыв произошел в офисе генеральной прокуратуры Луганской народной республики, в результате которого погиб генпрокуророр Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко.
Обстрелы со стороны Украины регулярно происходят и на приграничных территориях России, о них сообщали власти Курской, Белгородской и Брянской областей. Президент Владимир Путин заявил, что Москва видит попытки атак на российскую гражданскую инфраструктуру. «Мы видим попытки проведения каких-то террористических актов, попытки нанести ущерб нашей гражданской инфраструктуре. Мы действительно сдержанно отвечаем, но до поры до времени», — заявил президент.