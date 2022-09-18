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11:32 (мск), источник: РБК

В России выявили 56 тыс. заражений COVID при падении числа госпитализаций

Лидерами по числу новых случаев коронавируса остаются Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье. В целом по стране количество госпитализаций за сутки упало вдвое, следует из данных оперативного штаба.

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США
Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
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Источник: Агентство «Москва»

За последние сутки в России выявили 56 751 новый случай заражения коронавирусом — заболеваемость осталась примерно на том же уровне, что и накануне. А число госпитализаций уменьшилось почти вдвое: в больницы за предыдущие 24 часа попали 2,2 тыс. человек. Выписаны из больниц были 42,1 тыс. человек.

Умер за последние сутки, по подсчетам оперативного штаба, 101 человек.

Лидеры по числу новых случаев — Москва (5884), Санкт-Петербург (3973), Подмосковье (2134), Воронежская область (1967), Пермский край (1962) и Нижегородская область (1956).

Заболеваемость COVID-19 достигла минимальных показателей с начала пандемии в конце весны — начале лета. В июле после отмены всех ограничений по коронавирусу в России рост числа новых случаев возобновился.

В августе Роспотребнадзор рекомендовал вернуть масочный режим регионам, где наблюдаются высокие показатели заболеваемости. После этого рекомендации носить маски выпустили в том числе в Москве, Петербурге, Хакасии, Ульяновской, Нижегородской и Ростовской областях.

В начале сентября глава ведомства Анна Попова заявила, что не видит оснований для введения ограничений по коронавирусу. Позже она говорила, что распространение COVID-19 в Москве и Санкт-Петербурге снижается, а очередная волна заболеваемости уходит в регионы.

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