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22:22 (мск), источник: © РИА Новости

Ковитиди: атаки на Донбасс после референдума сочтут агрессией против России

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Вероятные атаки Киева на Луганскую и Донецкую Народную Республики после оглашения итогов референдумов нужно будет расценивать как агрессию против России, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Любые проявления военной агрессии Украины после оглашения результатов референдума должны быть расценены как открытая агрессии против мирного населения России с последующим суровым наказанием всех виновных», — сказала она.

По словам сенатора, ни одно государство в мире не имеет права воспрепятствовать свободному волеизъявлению людей в ДНР, ЛНР и на освобожденных территориях.

«Любое нарастание военной активности со стороны Украины и их военных пособников отныне должно расцениваться как воспрепятствование реализации демократических принципов. Киев обязан придерживаться режима тишины и не мешать свободному выбору народа, а в последующем найти в себе мужество воспринять с демократической стойкостью результаты народных референдумов, подчинившись воле народа», — подчеркнула Ковитиди.

По ее словам, население освобожденных территорий имеет право на восстановление исторической справедливости и проведение законных референдумов о присоединении к России, которая способна защитить своих граждан.

Общественные палаты ДНР и ЛНР в понедельник обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдум о вхождении в состав РФ. Обращение в настоящее время находится на рассмотрении глав ДНР и ЛНР. Во вторник Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона с таким же предложением. Позже с просьбой как можно скорее провести референдум о присоединении к России обратились и к главе администрации Запорожской области Евгению Балицкому, такое заявление поступило от председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова и других членов движения.

Как подчеркивали представители регионов в своих обращениях, вхождение в состав РФ обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.

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