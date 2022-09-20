Ковитиди: атаки на Донбасс после референдума сочтут агрессией против России

«Любые проявления военной агрессии Украины после оглашения результатов референдума должны быть расценены как открытая агрессии против мирного населения России с последующим суровым наказанием всех виновных», — сказала она.
По словам сенатора, ни одно государство в мире не имеет права воспрепятствовать свободному волеизъявлению людей в ДНР, ЛНР и на освобожденных территориях.
«Любое нарастание военной активности со стороны Украины и их военных пособников отныне должно расцениваться как воспрепятствование реализации демократических принципов. Киев обязан придерживаться режима тишины и не мешать свободному выбору народа, а в последующем найти в себе мужество воспринять с демократической стойкостью результаты народных референдумов, подчинившись воле народа», — подчеркнула Ковитиди.
Общественные палаты ДНР и ЛНР в понедельник обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдум о вхождении в состав РФ. Обращение в настоящее время находится на рассмотрении глав ДНР и ЛНР. Во вторник Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона с таким же предложением. Позже с просьбой как можно скорее провести референдум о присоединении к России обратились и к главе администрации Запорожской области Евгению Балицкому, такое заявление поступило от председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова и других членов движения.
Как подчеркивали представители регионов в своих обращениях, вхождение в состав РФ обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.