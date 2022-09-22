Киев сообщил об обмене пленных с участием командиров «Азова» и Медведчука

Москва и Киев провели обмен военнопленными. Президент Турции Эрдоган назвал обмен «важным шагом к миру» и поблагодарил Владимира Путина и Владимира Зеленского, которые, по его словам, способствовали обмену, передает агентство Anadolu.
В рамках обмена России выдали 50 пленных, в том числе бывшего народного депутата и лидера движения «Украинский выбор» Виктора Медведчука, а Украине 215, среди них командиры батальона «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен) Денис Прокопенко («Редис») и Святослав Паламара «Калина».
Глава офиса президента Украины Ермак уточнил, что всего из плена были освобождены 108 бойцов «Азова». Страна.ua опубликовала фото участников обмена, на которых также присутствует командир морпехов 36-й бригады Сергей Волына («Волына»).
Президент Украины Владимир Зеленский в ночь на четверг сказал, что по условиям обмена 5 командиров «Азова» будут находится в Турции до окончания боевых действий «под личные гарантии турецкого президента».
Российские власти пока обмен не прокомментировали.
Зеленский в ночь на четверг в прямом эфире поговорил с участниками обмена. Он заявил, что Медведчук «не представлял никакого интереса для следствия». Медведчук — бизнесмен и один из лидеров украинской оппозиции, был главой политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ликвидирована решением Верховной Рады в середине мая). Российский президент — крестный отец его дочери. 27 февраля, через несколько дней после начала военной операции на Украине, советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил о побеге Медведчука из-под домашнего ареста. 12 апреля Зеленский сообщил, что политика задержали, и опубликовал фотографию с Медведчуком в наручниках.
По словам Зеленского, среди освобожденных в результате обмена «герои Украины Евгений Бова и Лев Пашко, а также фотограф с “Азовстали” Дмитрий Козацкий (Окрест)».
Вечером 21 сентября Саудовская Аравия сообщила об освобождении Москвой десятерых иностранцев, взятых в плен во время военных действий на Украине. Обмен происходил при посредничестве наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана. В числе освобожденных — пять граждан Великобритании, два американца, марокканец, швед и хорват, уточняет Reuters. Как сообщает «Аль-Арабия» со ссылкой на британские власти, среди освобожденных Эйден Аслин, приговоренный в ДНР к смертной казни. Также по данным саудовских СМИ и Reuters, среди них британец Шон Пиннер, марокканец Саадун Брагим, американцы Александер Дрюке и Энди Хьюн. За сутки до этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, рассказывая о своей недавней встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Узбекистане, сообщил, что Россия и Украина договорились об обмене 200 пленных.
Илья Фурсеев, Александр Атасунцев