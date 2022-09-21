Совфед одобрил закон о наказании за дезертирство, неявку на службу и мародерство

Документ поддержали 147 сенаторов, 1 проголосовал против.
Госдума 20 сентября приняла ряд поправок в Уголовный кодекс РФ, касающихся военных действий. Их авторами стали депутаты всех фракций и российские сенаторы.
В соответствии с поправками, неявка на военную службу по призыву или дезертирство будет грозить лишением свободы на срок до 10 лет.
В свою очередь, добровольно сдавшиеся в плен при отсутствии признаков госизмены получат срок от трех до 10 лет. Такое же наказание грозит за неисполнение подчиненным приказа начальника, срок варьируется в зависимости от тяжести последствий.
Также в Уголовный кодекс внесут поправку о мародерстве в период военных действий. Подобное правонарушение повлечет за собой от шести до 15 лет лишения свободы. Максимальное наказание назначается в случае причинения тяжкого вреда здоровья, убийства или ущерба в особо крупном размере.
Кроме того, наказание сроком до пяти лет лишения свободы вводится и за уничтожение военного имущества по неосторожности.
Депутаты ГД также одобрили поправку о введении в УК понятий «мобилизация», «военное положение», «военное время», «вооруженный конфликт». Теперь в тексте документа слова «в условиях вооруженного конфликта или военных действий» заменяются словами «в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий».
21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. Документ опубликован на сайте Кремля. В нем говорится, что призыву будут подлежать только граждане, находящиеся в запасе. Они будут проходить дополнительную подготовку с учетом опыта спецоперации на Украине.
О начале частичной мобилизации президент объявил утром, выступая с обращением к гражданам. По его словам, эта мера принята для защиты России, ее суверенитета, территориальной целостности и обеспечения безопасности российского народа. Мобилизационные мероприятия начнутся уже с сегодняшнего дня. Губернаторам поручили обеспечить призыв в количестве и в сроки, которые Минобороны РФ определит для каждого региона.
Позднее в этот день министр обороны России Сергей Шойгу поручил приступить к исполнению указа президента о частичной мобилизации. Указывается, что Шойгу также поручил командующим войсками военных округов организовать «тесное взаимодействие» с регионами в вопросах частичной мобилизации.