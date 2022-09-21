Главное из обращения Владимира Путина о частичной мобилизации

О спецоперации и референдумах
Главные цели операции — освобождение всей территории Донбасса — были и остаются неизменными.
Российские части действуют планомерно, берегут личный состав. Рядом с ними сражаются добровольческие части. Были даны поручения определить статус добровольцев, а также военных ДНР и ЛНР. Он должен быть такой же, как и у кадровых российских военных.
Уже после начала СВО представители Киева реагировали на предложения России позитивно, «но очевидно, что мирное решение не устраивало Запад».
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«Мы не имеем морального права отдать близких людей на растерзание палачам, не можем не откликнуться на их искреннее стремление самим определять свою судьбу. То решение, которое примут там люди, мы поддержим».
Указ о частичной мобилизации подписан.
Мобилизационные мероприятия начнутся 21 сентября.
Призыву будут подлежать граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, прежде всего те, кто проходил службу.
Сразу же утром на сайте Кремля был опубликован указ о мобилизации. В документе говорится, что мобилизация проводится в соответствии с законом «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации».
Согласно этому закону, призыву на военную службу по мобилизации подлежат граждане, пребывающие в запасе и не имеющие права на отсрочку.
Право на отсрочку получат работники оборонно-промышленного комплекса на период работы в таких организациях. В указе уточняется, что категории граждан, которым предоставляется право на отсрочку, определяет правительство.
Основания для увольнения с военной службы в период мобилизации: по возрасту; по состоянию здоровья; вступление в силу приговора суда, связанного с лишением свободы.
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- Призовут 300 тыс. резервистов — работа будет проводиться планово, не единоразово, «не предусматривается широкозахватный комбайн».
- Частичная мобилизация затронет 1% или чуть больше от общего ресурса.
- Призывать будут «именно из запаса» — тех, кто служил, тех, кто имеет военно-учетную специальность.
- Мобилизации не подлежат студенты и срочники.
«В ход пошел и ядерный шантаж. Тем, кто позволяет такие заявления, хочу напомнить, что наша страна тоже располагает такими средствами. Для защиты нашего народа мы используем все средства. Это не блеф».
«Те, кто пытается шантажировать Россию ядерным оружием, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону».