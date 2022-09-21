09:25 (мск), источник: РБК
Путин заявил, что цели спецоперации остаются неизменными
Цели военной спецоперации России на Украине остаются неизменными, заявил в своем обращении президент Владимир Путин.
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«Решение об упреждающей военной операции было абсолютно необходимым и единственно возможным. Ее главные цели — освобождение всей территории Донбасса — были и остаются неизменными», — сказал президент.
ЛНР «уже практически полностью очищена от неонацистов, бои в Донецкой Народной Республике продолжаются», продолжил он. «Здесь за восемь лет киевский оккупационный режим создал глубоко эшелонированную линию долговременных укреплений. Их штурм в лоб обернулся бы тяжелыми потерями. Поэтому наши части, а также воинские подразделения республик Донбасса действуют планомерно, грамотно, используя технику, берегут личный состав. И шаг за шагом освобождают донецкую землю», — заявил Путин.
Президент ранее уже говорил, что план спецоперации «корректировке не подлежит». «Что-то Генеральный штаб считает важным, что-то — второстепенным, но основная задача остается неизменной, и она реализуется. Эта работа продолжается, несмотря на эти попытки контрнаступления украинской армии», — сказал он на прошлой неделе.
С обращением к населению Путин выступил после того, как власти ДНР и ЛНР, а также главы военно-гражданских администраций Херсонской и Запорожской областей (последняя контролируется российскими военными частично) объявили о проведении референдумов о присоединении к России.
Президент заявил, что поддержит решение жителей Донбасса. «Мы сделаем все, чтобы обеспечить безопасные условия для проведения референдумов, для того чтобы люди могли выразить свою волю», — сказал президент.
В Евросоюзе предупредили о новых санкциях против России. А Киев заявил, что, несмотря на референдумы, его позиции и задача остаются неизменными. Речь идет о том, чтобы оказывать «больше поддержки» Вооруженным силам Украины и другим силовикам — «всем, кто постепенно восстанавливает нашу территориальную целостность», сказал президент Украины Владимир Зеленский.