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17:00 (мск), источник: Коммерсантъ

Проведение референдумов о вхождении в состав России. Главное

19 сентября общественные палаты признанных РФ Донецкой и Луганской народных республик выступили с призывом «немедленно» провести референдумы о присоединении к России республик.

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Источник: РИА "Новости"

ДНР

Депутаты Народного совета ДНР единогласно приняли закон «О референдуме ДНР по вопросу о вхождении в состав РФ».

Референдум в ДНР пройдет 23—27 сентября.

На референдум будет вынесен вопрос: «Поддерживаете ли вы вхождение ДНР в состав РФ на правах субъекта РФ?».

Электронное голосование проводиться не будет.

На референдуме в ДНР среди военнослужащих будет проводиться полноценное голосование.

На референдуме будут работать наблюдатели, в том числе иностранные, для этого потребуется аккредитация Центризбиркома.

Граждане ДНР, не находящиеся в республике, имеют право на участие в референдуме.

Попытки срыва референдума будут караться как уголовное преступление.

В случае вхождения в состав РФ ДНР сохранит свое название, конституцию ДНР адаптируют к российской, а флаг не поменяют.

Согласно данным опроса Крымского Республиканского института политических и социологических исследований (РИПСИ), вхождение ДНР в состав России поддерживают 94% жителей республики.

В России откроют участки для голосования на референдумах ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Добровольцы ДНР при вхождении республики в состав России станут российскими военными.

ЛНР

Депутаты Народного совета ЛНР единогласно приняли закон «О референдуме ЛНР по вопросу о вхождении в состав РФ».

Референдум в ЛНР пройдет 23—27 сентября.

На референдум будет вынесен вопрос: «Вы за вхождение ЛНР в состав РФ на правах субъекта РФ?».

Находящиеся за пределами ЛНР жители республики смогут проголосовать на референдуме дистанционно.

Принятое на референдуме решение не будет нуждаться в утверждении госорганами.

ЦИК ЛНР подведет итоги референдума не позже чем через пять дней после голосования.

Согласно данным опроса, вхождение ЛНР в состав России поддерживают 93% жителей.

Добровольцы ЛНР при вхождении республики в состав России станут российскими военными.

Херсонская область

Назначенный российскими военными глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписал указ о референдуме по вопросу вхождения региона в состав РФ.

Референдум пройдет 23—27 сентября.

Уехавшие на Украину жители Херсонской области не смогут участвовать в референдуме.

Обязательной мобилизации в Херсонской области после референдума не будет. Будет объявлен набор в добровольческие батальоны по желанию.

За нарушение правил голосования в области установлены меры административной и уголовной ответственности.

По данным соцопросов, вхождение в состав РФ поддерживают 80% жителей Херсонской области.

Запорожская область

Общественное движение «Мы вместе с Россией» обратилось к главе пророссийской военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгению Балицкому с просьбой провести референдум о присоединении к России.

Референдум пройдет 23—27 сентября.

Референдум в Запорожской области пока будет проведен только на подконтрольной российским военным территории.

В подконтрольной российским войскам части Запорожской области введен пропускной режим для проезда через линию соприкосновения с украинской стороной.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов предлагает назвать Запорожским краем регион после его вхождения в состав РФ.

Согласно соцопросам, вхождение Запорожской области в состав РФ поддерживают 87% жителей.

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