Проведение референдумов о вхождении в состав России. Главное

Депутаты Народного совета ДНР единогласно приняли закон «О референдуме ДНР по вопросу о вхождении в состав РФ».
На референдум будет вынесен вопрос: «Поддерживаете ли вы вхождение ДНР в состав РФ на правах субъекта РФ?».
Электронное голосование проводиться не будет.
На референдуме в ДНР среди военнослужащих будет проводиться полноценное голосование.
На референдуме будут работать наблюдатели, в том числе иностранные, для этого потребуется аккредитация Центризбиркома.
Граждане ДНР, не находящиеся в республике, имеют право на участие в референдуме.
Попытки срыва референдума будут караться как уголовное преступление.
В случае вхождения в состав РФ ДНР сохранит свое название, конституцию ДНР адаптируют к российской, а флаг не поменяют.
Согласно данным опроса Крымского Республиканского института политических и социологических исследований (РИПСИ), вхождение ДНР в состав России поддерживают 94% жителей республики.
В России откроют участки для голосования на референдумах ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
Добровольцы ДНР при вхождении республики в состав России станут российскими военными.
Депутаты Народного совета ЛНР единогласно приняли закон «О референдуме ЛНР по вопросу о вхождении в состав РФ».
Референдум в ЛНР пройдет 23—27 сентября.
На референдум будет вынесен вопрос: «Вы за вхождение ЛНР в состав РФ на правах субъекта РФ?».
Находящиеся за пределами ЛНР жители республики смогут проголосовать на референдуме дистанционно.
Принятое на референдуме решение не будет нуждаться в утверждении госорганами.
ЦИК ЛНР подведет итоги референдума не позже чем через пять дней после голосования.
Согласно данным опроса, вхождение ЛНР в состав России поддерживают 93% жителей.
Добровольцы ЛНР при вхождении республики в состав России станут российскими военными.
Назначенный российскими военными глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписал указ о референдуме по вопросу вхождения региона в состав РФ.
Референдум пройдет 23—27 сентября.
Уехавшие на Украину жители Херсонской области не смогут участвовать в референдуме.
Обязательной мобилизации в Херсонской области после референдума не будет. Будет объявлен набор в добровольческие батальоны по желанию.
За нарушение правил голосования в области установлены меры административной и уголовной ответственности.
По данным соцопросов, вхождение в состав РФ поддерживают 80% жителей Херсонской области.
Общественное движение «Мы вместе с Россией» обратилось к главе пророссийской военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгению Балицкому с просьбой провести референдум о присоединении к России.
Референдум пройдет 23—27 сентября.
Референдум в Запорожской области пока будет проведен только на подконтрольной российским военным территории.
В подконтрольной российским войскам части Запорожской области введен пропускной режим для проезда через линию соприкосновения с украинской стороной.
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов предлагает назвать Запорожским краем регион после его вхождения в состав РФ.
Согласно соцопросам, вхождение Запорожской области в состав РФ поддерживают 87% жителей.