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02:37 (мск), источник: © РИА Новости

В Бердянске развивается добровольческое движение в поддержку России

БЕРДЯНСК (Запорожская область), 24 сен — РИА Новости. В еще недавно находившемся под властью киевского режима Бердянске в Запорожской области активно развивается добровольческое движение в поддержку России, рассказали РИА Новости организаторы и волонтеры.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Добровольческое движение создано и начинает усиленно развиваться с целью привлечения мирного населения в качестве как солдата на передовой, так и тех, кто обеспечивает крепкий тыл, чтобы освободить нашу Родину наконец-то, наши города и населенные пункты, и нашу землю от фашистов в прямом смысле этого слова», — отметил Сергей Куропятников, и.о. начальника 4-го пожарно-спасательного отряда ГУ по ЧС администрации Запорожской области.

Среди добровольцев — много молодежи.

Почти все встали в строй, помня историю своей семьи, предков, освобождавших Бердянск от немецко-фашистских захватчиков во время Великой Отечественной.

Есть среди добровольцев и девушки, например 26-летняя Любовь, которая считает Россию своей страной.

«Они (украинские военные. — Прим. ред.) убивают детей невинных, невинных людей, убивают города. Я считаю, что Россия достойна нас и достойна меня, я готова защищать Россию — свою страну. Давно я ждала это время, когда, наконец, придет Россия и даст нам жить, а не выживать», — пояснила девушка.

С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях проходит референдум о вхождение в состав России.

С инициативой о его немедленном проведении к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистического киевского режима и членов НАТО, поставляющих оружие для убийства мирного населения.

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