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Частичная мобилизация: вопросы и ответы
11:05 (мск), источник: © РИА Новости

Магаданского военкома отправили в отставку

МАГАДАН, 27 сен — РИА Новости. Военный комиссар Магаданской области отправлен в отставку из-за ошибок во время частичной мобилизации, исполняющим обязанности стал присланный от Восточного военного округа офицер, сообщил РИА Новости губернатор Сергей Носов.

Источник: РИА Новости

«Руководство военкомата сменилось из-за этой ситуации с частичной мобилизацией, я обратился к командующему Восточным округом. И сюда прислали профессионального офицера, который организовал работу дезорганизованного в первые дни военкомата. И просто за счет своих профессиональных и волевых качеств он поставил все на свои места. На всем понятные рельсы, цифры, имена, фамилии. Кандидатура на постоянной основе по приказу командующего округом для Магадана подбирается», — сказал Носов.

Он добавил, что в регионе будут восстанавливать систему воинского учета, которая в последние годы была фактически разрушена. Предстоит также работа по организации системы бронирования работников ряда предприятий, отметил глава региона.

Ранее губернатор Носов, уполномоченный по правам человека региона и члены регионального отделения ОНФ заявляли о множестве ошибок при проведении частичной мобилизации в Магаданской области. С каждой из них разбираются.

В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов.

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