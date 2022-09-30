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09:31 (мск), источник: Life.ru

32 человека погибли в результате взрыва в образовательном центре Кабула

В западной части столицы Афганистана прогремел взрыв. Об этом сообщил афганский телеканал Ariana News со ссылкой на источники.

Источник: AP 2022

По его данным, инцидент произошёл в образовательном центре «Кадж», расположенном в районе Даште-Барчи в Кабуле. Указывается, что факт взрыва уже подтвердило МВД Афганистана. Как сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на афганский правительственный источник, в результате происшествия погибло 32 человека, ранения получило 40.

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