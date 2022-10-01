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09:25 (мск), источник: © РИА Новости

Украинские войска за три часа обстреляли Донецк и Ясиноватую

ДОНЕЦК, 1 окт — РИА Новости. Украинские войска за три часа обстреляли три района Донецка и Ясиноватую, выпустив в сумме 21 снаряд, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.) по направлению: 05.30 — н.п. Орловка — н.п. Ясиноватая: выпущено 3 снаряда калибром 155 мм… 06.45 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Петровский р-н): выпущено 3 снаряда калибром 152 мм… 07.05 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Петровский р-н): выпущено 3 снаряда калибром 152 мм… 07.41 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Кировский р-н): выпущено 3 снаряда калибром 152 мм; 08.04 — н.п. Авдеевка — н.п. Ясиноватая: выпущено 3 снаряда калибром 122 мм… 08.30 — н.п. Нетайлово — г. Донецк (Куйбышевский р-н): выпущено 6 снарядов калибром 155 мм», — сообщает представительство.

Президент России Владимир Путин в пятницу выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры об их принятии в состав России.

Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

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