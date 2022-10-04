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12:19 (мск), источник: РБК

Число госпитализаций с COVID-19 в России выросло за сутки на 179%

За прошедшие сутки в России госпитализировали 3 038 человек с COVID-19, что на 179,2% больше, чем днем ранее (1088), сообщил оперативный штаб.

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Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
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Источник: Агентство «Москва»

«Увеличение числа госпитализаций отмечено в 76 регионах. Снижение количества госпитализаций произошло в девяти субъектах», — говорится в сообщении.

Число новых случаев заражения коронавирусом за последние сутки составило 21 687. Выздоровели 45 437 человек, или на 28,7% больше, чем днем ранее. Умерли за сутки 107 заразившихся, сообщил оперативный штаб.

Очередная волна заболеваемости COVID-19 в России началась в июле, после того как власти отменили все коронавирусные ограничения. Роспотребнадзор пояснял, что дело в новых, более заразных подвидах омикрон-штамма, которые вызывают менее тяжелое течение заболевания.

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