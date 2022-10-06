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14:39 (мск), источник: © РИА Новости

Российские военные освободили населенный пункт Зайцево в ДНР

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Российские войска освободили населенный пункт Зайцево в ДНР, ликвидировано более 120 украинских военных, сообщили в Минобороны.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

По данным ведомства, речь идет о солдатах и офицерах из 58-й пехотной и 128-й горно-штурмовой бригадах ВСУ. Также уничтожены три боевые машины пехоты.

Купянское направление

На Купянском направлении российские военные отразили несколько попыток наступления ВСУ.

«На Купянском направлении противник силами до трех батальонных тактических групп предпринял неудачную попытку возобновить наступление на направлениях Першотравневое, Кисловка и Берестовое. Решительными действиями российских войск все атаки были отбиты», — отметили в военном ведомстве.

Потери противника составили:

—более 120 военнослужащих;
—пять танков;
—12 боевых бронированных машин;
—14 автомобилей.

Андреево-Криворжское направление

На Андреево-Криворожском направлении киевские власти попытались прорвать оборону российских войск, но противника удалось отбросить.

«На Андреево-Криворожском направлении противник силами четырех батальонных тактических групп в течение суток предпринимал многократные попытки прорвать оборону наших войск в направлении населенных пунктов Дудчаны, Суханово, Садок, Брускинское», — заявили в Министерстве обороны.

Здесь ВСУ потеряли:

—более 100 военнослужащих;
—шесть танков;
—восемь бронированных машин;
—девять автомобилей.

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