Ученые восстановили облик жившей 31 тысячу лет назад женщиныЧереп одного из старейших Homo sapiens оказался женским, а не мужским, как считалось раньше.
Фоторепортажи
12На Флориду обрушился ураган «Иэн»
38Скончался Михаил Горбачев
15:22 (мск), источник: РБК

Минобороны сообщило, что ВСУ отброшены на всех направлениях

В результате контрнаступления союзных сил на Артемовском направлении был взят под контроль населенный пункт Зайцево в ДНР.

Спецоперация на Украине
Во время загрузки произошла ошибка.

Российские военнослужащие отразили попытку наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на всех направлениях, уничтожено более 100 украинских военных. Об этом сообщили в российском Минобороны.

«Уничтожено более 100 украинских военнослужащих, шесть танков, восемь боевых бронированных машин и девять автомобилей», — говорится в сообщении.

На Купянском направлении до трех батальонных тактических групп ВСУ предприняли попытку возобновить наступление на направлениях Першотравневое, Кисловка и Берестовое, но она провалилась.

Российские военные отразили все атаки, уничтожив более 120 военнослужащих ВСУ, пять танков, 12 боевых бронированных машин и 14 автомобилей.

На Краснолиманском направлении активных боевых действий не велось.

У населенного пункта Петровское Харьковской области российская артиллерия поразила две украинские диверсионно-разведывательные группы. В результате были ликвидированы «25 боевиков» и выведены из строя два пикапа с установленными крупнокалиберными пулеметами.

Близ населенного пункта Новый Комар в ДНР ударами армейской авиации ВКС уничтожено до 60 военнослужащих 56-й мотопехотной бригады ВСУ, а также два танка и пять единиц автомобильной техники.

Четыре украинские батальонные тактические группы в течение суток неоднократно пытались прорвать оборону на Андреево-Криворожском направлении. Они пытались пробиться в направлении населенных пунктов Дудчаны, Суханово, Садок, Брускинское.

Кроме этого, в результате контрнаступления союзных сил на Артемовском направлении был взят под контроль населенный пункт Зайцево (ДНР). Военные уничтожили более 120 бойцов 58-й мотопехотной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, а также три боевые машины пехоты.

Накануне Минобороны заявляло об атаке превосходящих сил противника на Андреево-Криворожском направлении. Российские военные удерживают занимаемые позиции, заверили там. В ходе боев у Новой Каменки Херсонской области за сутки были уничтожены «до 30 националистов», а также два танка и четыре боевые машины пехоты.

Следите за развитием темы Военная операция на Украине
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Были холопами, стали рабами»: Пугачева ответила на обвинения
Кремль ответил на указ Зеленского, касающийся Путина
Спецоперация на Украине
Минобороны сообщило, что ВСУ отброшены на всех направлениях
ВС России отбили атаку ВСУ на Купянском направлении
Российские военные освободили населенный пункт Зайцево в ДНР
Вся территория Кременной в ЛНР контролируется союзными силами
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта