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10:07 (мск), источник: © РИА Новости

Глава Севастополя попросил туристов задержаться в гостиницах

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев на фоне ЧП на Крымском мосту попросил всех туристов, планировавших выезд из Севастополя на материк, задержаться в городе на сутки, которые им не надо будет оплачивать.

Источник: © РИА Новости

Национальный антитеррористический комитет ранее сообщил, что на Крымском мосту ранним утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над сухопутной частью моста не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет.

«Прошу севастопольцев сохранять спокойствие. Да, выезд через мост на материк в данный момент невозможен, поэтому большая просьба корректировать свои планы. Также обращаюсь ко всем туристам, которые сегодня должны были выезжать на материк из Севастополя: задержитесь в гостиницах, отелях на сутки, пока решается вопрос с переправой. Эти сутки не надо будет оплачивать, сейчас мы решаем этот вопрос с отельерами», — написал Развожаев своем Telegram-канале.

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