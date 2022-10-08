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10:38 (мск), источник: © РИА Новости

Керченская паромная переправа возобновила работу

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Керченская паромная переправа возобновляет работу: первый паром уже начал переход для погрузки и начала работы, готовятся к выходу еще три, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтранса РФ.

Источник: © РИА Новости

Национальный антитеррористический комитет ранее сообщил, что на Крымском мосту ранним утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над сухопутной частью моста не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет.

«Компаниями-перевозчиками возобновляется работа Керченской паромной переправы. Для этих целей готова береговая инфраструктура. По состоянию на 08:30 первый паром начинает переход к терминалу для погрузки и начала работы, готовятся к выходу на переправу еще три парома различных судовладельцев», — говорится в сообщении.

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