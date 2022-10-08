Спецслужбы выясняют, как грузовик со взрывчаткой смог въехать на Крымский мост

Согласно его данным, на въезде на Крымский мост находятся стационарные инспекционно-досмотровые радиотехнические комплексы СТ-6035 Управления ведомственной охраны Минтранса России, которые просвечивают все транспортные средства.
Комплекс оснащён приборами, которые могут выявить наличие наркотиков, взрывчатки и химических веществ даже через два месяца после последнего контакта с ними. Благодаря ему можно увидеть плотность металла, его инфракрасный спектр и множество других параметров. В связи с этим вопросы возникают к дежурной смене, которая пропустила грузовик, а также к работе оборудования.
Напомним: сегодня на мосту произошёл подрыв грузового автомобиля. Руководство Крыма уже готовит запуск паромной переправы после ЧП. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Власти полуострова обвинили «украинских вандалов» в повреждении Крымского моста. Союз страховщиков оценил ущерб от взрыва в 500 млн рублей.