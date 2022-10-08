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11:43 (мск), источник: Life.ru

Спецслужбы выясняют, как грузовик со взрывчаткой смог въехать на Крымский мост

Спецслужбы выясняют, каким образом на Крымский мост въехал взорвавшийся впоследствии грузовик. Не исключено, что он был начинён взрывчаткой, пишет RT со ссылкой на источник в силовых структурах.

Источник: РИА "Новости"

Согласно его данным, на въезде на Крымский мост находятся стационарные инспекционно-досмотровые радиотехнические комплексы СТ-6035 Управления ведомственной охраны Минтранса России, которые просвечивают все транспортные средства.

Комплекс оснащён приборами, которые могут выявить наличие наркотиков, взрывчатки и химических веществ даже через два месяца после последнего контакта с ними. Благодаря ему можно увидеть плотность металла, его инфракрасный спектр и множество других параметров. В связи с этим вопросы возникают к дежурной смене, которая пропустила грузовик, а также к работе оборудования.

Напомним: сегодня на мосту произошёл подрыв грузового автомобиля. Руководство Крыма уже готовит запуск паромной переправы после ЧП. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Власти полуострова обвинили «украинских вандалов» в повреждении Крымского моста. Союз страховщиков оценил ущерб от взрыва в 500 млн рублей.

ЧП на Крымском мосту
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