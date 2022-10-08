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16:14 (мск), источник: © РИА Новости

Аксенов: железнодорожное сообщение по Крымскому мосту запустят сегодня

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Автомобильное сообщение по Крымскому мосту будет восстановлено в ближайшее время по двум неповрежденным полосам, железнодорожное сообщение — до конца дня, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Источник: AP 2022

«Благодаря совместной работе федеральных и региональных органов власти в ближайшее время будет возобновлено движение по автомобильной части Крымского моста — двум непострадавшим полосам. При этом до конца сегодняшнего дня планируется запустить железнодорожное движение по мосту», — написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека.

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