Аксенов: железнодорожное сообщение по Крымскому мосту запустят сегодня

«Благодаря совместной работе федеральных и региональных органов власти в ближайшее время будет возобновлено движение по автомобильной части Крымского моста — двум непострадавшим полосам. При этом до конца сегодняшнего дня планируется запустить железнодорожное движение по мосту», — написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека.