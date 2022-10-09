Паромная переправа в Крым работает стабильно, сообщил Минтранс

«Паромная переправа в Крым работает … Паромная переправа работает стабильно», — говорится в сообщении.
Отмечается, что за ночь было три рейса: паром «Керченский 2» с грузовыми автомобилями на борту отправился из Крыма в порт Кавказ в 1.52, в 05.05 доставил обратно в Крым 13 автомобилей и 14 пассажиров и в 5.50 вышел в третий рейс.
Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека.