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08:31 (мск), источник: © РИА Новости

Паромная переправа в Крым работает стабильно, сообщил Минтранс

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Паромная переправа в Крым через Керченский пролив работает стабильно, сообщается в Telegram-канале министерства транспорта России. Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что через Керченский пролив будут полноценно работать три парома.

Источник: © РИА Новости

«Паромная переправа в Крым работает … Паромная переправа работает стабильно», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за ночь было три рейса: паром «Керченский 2» с грузовыми автомобилями на борту отправился из Крыма в порт Кавказ в 1.52, в 05.05 доставил обратно в Крым 13 автомобилей и 14 пассажиров и в 5.50 вышел в третий рейс.

Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека.

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