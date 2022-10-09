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20:03 (мск), источник: Ведомости

ФСБ сообщила о более 100 обстрелах приграничных населенных пунктов за неделю

Число обстрелов украинской стороной территорий Курской, Брянской и Белгородской областей с начала октября значительно увеличилось, сообщает Федеральная служба безопасности России.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«За последнюю неделю зафиксировано более 100 обстрелов 32 населенных пунктов в Брянской, Курской и Белгородской областях с использованием реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии, минометов и беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.

В результате атак погиб один человек, пятеро получили ранения, в том числе ребенок. получили Две электроподстанкции, 11 жилых домов, два административных здания и восемь пунктов пропуска через границу получили повреждения, отметили в ФСБ.

После начала спецоперации на Украине приграничные российские территории регулярно подвергаются ударам с украинской стороны. В них, как правило, действует высокий («желтый») уровень террористической опасности.

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