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13:52 (мск), источник: © РИА Новости

В ЛНР взяли под контроль две господствующие высоты в серой зоне у Кременной

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль две высоты в районе Кременной, заявил глава представительства ЛНР Родион Мирошник.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Наши военные в Кременной не только организовали мощную оборонительную систему, но и взяли под контроль господствующие высоты в серой зоне — Червонопоповку и Песчаное», — написал он в Telegram-канале.

Также Мирошник добавил, что дороги в этот город — из Рубежного и Сватово — остаются под контролем российской армии.

Ранее сообщалось, что ВСУ накапливают силы для наступления на Кременную, но все атаки пресекались ударами артиллерии и защитниками города, украинские войска понесли значительные потери.

Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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