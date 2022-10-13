В ЛНР взяли под контроль две господствующие высоты в серой зоне у Кременной

«Наши военные в Кременной не только организовали мощную оборонительную систему, но и взяли под контроль господствующие высоты в серой зоне — Червонопоповку и Песчаное», — написал он в Telegram-канале.
Также Мирошник добавил, что дороги в этот город — из Рубежного и Сватово — остаются под контролем российской армии.
Ранее сообщалось, что ВСУ накапливают силы для наступления на Кременную, но все атаки пресекались ударами артиллерии и защитниками города, украинские войска понесли значительные потери.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.