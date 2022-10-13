Стремоусов заявил, что из Херсонской области никого не эвакуируют

«Никакой эвакуации в Херсонской области нет и быть не может. Мы призываем жителей Херсонской области сохранять спокойствие и не поддаваться паническим настроениям. Никто из Херсонской области выводить войска РФ не собирается. Херсонская область это субъект Российской Федерации», — написал Стремоусов в своем Telegram-канале.
По его словам, обращение врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо к руководству РФ с просьбой помочь в организации выезда жителей Херсонской области на временное пребывание и отдых в другие субъекты РФ не является призывом к эвакуации.
«Непрекращающиеся обстрелы Херсонской области со стороны укронацистов уже забрали много жизней мирных граждан региона», — подчеркнул Стремоусов.