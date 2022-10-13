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15:19 (мск), источник: © РИА Новости

Стремоусов заявил, что из Херсонской области никого не эвакуируют

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт — РИА Новости. Никакой эвакуации в Херсонской области нет и быть не может, никто из региона выводить войска не собирается, заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Никакой эвакуации в Херсонской области нет и быть не может. Мы призываем жителей Херсонской области сохранять спокойствие и не поддаваться паническим настроениям. Никто из Херсонской области выводить войска РФ не собирается. Херсонская область это субъект Российской Федерации», — написал Стремоусов в своем Telegram-канале.

По его словам, обращение врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо к руководству РФ с просьбой помочь в организации выезда жителей Херсонской области на временное пребывание и отдых в другие субъекты РФ не является призывом к эвакуации.

«Непрекращающиеся обстрелы Херсонской области со стороны укронацистов уже забрали много жизней мирных граждан региона», — подчеркнул Стремоусов.

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