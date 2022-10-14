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14:27 (мск), источник: © РИА Новости

Над Белгородом прогремели семь взрывов

БЕЛГОРОД, 14 окт — РИА Новости. Над Белгородом прогремели семь взрывов, сообщил корреспондент РИА Новости.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА Новости

Около 12:50 мск в центре города произошел взрыв, потом в течение 20 минут — еще шесть. В небе видны следы от ПВО.

В региональном штабе подтвердили работу систем противовоздушной обороны.

«По официальной информации оперштаба правительства области — над территорией области работает ПВО МО РФ. Информации о жертвах и разрушениях пока нет», — говорится в сообщении.

По информации ФСБ России, число украинских обстрелов Белгородской, Брянской и Курской областей с начала октября значительно увеличилось.

Так, в среду Белгород подвергся интенсивному обстрелу ВСУ, но ни одна из ракет не достигла земли благодаря работе российской ПВО. По словам мэра Антона Иванова, осколки нашли на 15 улицах города, пострадали пять автомобилей.

В четверг обстрел возобновился — многоэтажный дом получил повреждения из-за падения осколков сбитой ракеты РСЗО, еще один неразорвавшийся снаряд нашли на спортивной площадке местного лицея. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за действий ВСУ.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

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