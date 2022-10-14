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23:18 (мск), источник: © РИА Новости

В Николаевской и Одесской областях объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Власти Николаевской и Одесской областей Украины объявили воздушную тревогу, сообщения об этом публикуют в официальных Telegram-каналах местных администраций и их представителей.

Спецоперация на Украине

Предупреждение в Николаевской области обнародовал губернатор Виталий Ким. Одновременно с этим тревогу объявили и в Одесской области — об этом сообщил спикер областной военной администрации Сергей Братчук.

Украинские СМИ в понедельник и вторник сообщали о взрывах в ряде регионов страны. Под обстрел попали объекты инфраструктуры.

Российские вооруженные силы с начала недели наносят удары по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. Самые массированные атаки с применением высокоточного оружия большой дальности произошли 10 и 11 октября.

Как заявил в понедельник Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза, это ответ на устроенный Киевом теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России.

По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, в результате ракетных ударов поражено около 30 процентов энергетической инфраструктуры страны.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

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