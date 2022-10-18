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03:17 (мск), источник: РБК

Мурашко заявил о трех погибших при крушении Су-34 в Ейске

Из-за крушения истребителя-бомбардировщика Су-34 в жилом квартале Ейска погибли три человека, сообщил журналистам министр здравоохранения Михаил Мурашко. Ранее в МЧС говорили о шести жертвах, а в министерстве ГО и ЧС Краснодарского края — о четырех.

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«Трое погибших: двое погибших на месте и одна пациентка скончалась при поступлении в медицинскую организацию с тяжелыми ожогами, не совместимыми с жизнью», — сказал министр (цитата по ТАСС).

По словам Мурашко, 19 пострадавшим оказали медпомощь, 15 госпитализировали, в том числе двух беременных женщин. Из них четверо человек переведены из Ейска в краснодарскую больницу, они находятся на ИВЛ в связи с тяжелыми ожогами.

Всего, как сообщил глава МЧС Александр Куренков, пострадали 22 человека. По предварительным данным, под завалами больше никого нет.

Военный самолет разбился около 18:00 мск, по данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет, причиной аварии стало возгорание одного из двигателей. Как сообщил Куренков, при крушении Су-34 столкнулся с многоэтажкой и разрушился, пожар произошел из-за разлива горючего, «как такового взрыва не было», передает «РИА Новости». Пожар удалось потушить к 00:05 мск.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в беседе с местными жителями указал, что на самолете не было боеприпасов. «То, что боеприпасы взрывались, — чего только в интернете не пишут. Если бы было что-то подобное, то тут точно половина дома была бы [повреждена]», — сказал он. По данным властей, пожар повредил 72 квартиры в двух подъездах.

Следственный комитет завел уголовное дело, военная прокуратура начала проверку. Власти пообещали выплатить семьям погибших 1 млн руб.

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